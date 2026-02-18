Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Narkotik ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik yapılan operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirdi.
Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bu kapsamda takibe alınan M.R.B, C.G, İ.Ö. ve R.K, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Yapılan aramalarda, şüphelilere ait çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA " / " + Sait Çelik -