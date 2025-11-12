Yozgat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir şahsın uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 1403 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli A.İ'nin Yozgat'a uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Takibe aldıkları zanlının evinde arama yapan ekipler, tandırlığa gizlenmiş 1403 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan A.İ, İ.M, S.S. ve B.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
