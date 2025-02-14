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Yozgat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Yozgat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama
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Yozgat'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı. Narkotik ekipleri tarafından yapılan operasyonda 251 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Yozgat'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda özel harekat destekli 8 ekip ve 48 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonda, M.A, C.Ü, M.K. ve S.T. yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, 251 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A, C.Ü. ve M.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, S.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Bahadır Muhlis Gökgül - Güncel
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