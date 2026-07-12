Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
Yozgat'ta narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda 985 sentetik hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, A.T, N.T. ve B.Y'yi yakaladı.
Adreste yapılan aramada 985 sentetik hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Sait Çelik