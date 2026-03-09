Haberler

Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yozgat'ta jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, iki şüpheli gözaltına alındı. Araçlarda yapılan aramalarda sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, iki araçla Yozgat'a uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheli araçları Sekili köyü mevkisinde ve Sorgun ilçe girişinde durdurdu. Araçlarda ve zanlıların üzerinde yapılan aramada çeşitli miktarda sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.K. ve F.C.Ş'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Sait Çelik
Trump'ı yalanlayan görüntü! İşte ABD'nin 168 kız öğrenciyi vurma anı

Trump şimdi yandı! Dünyayı sarsan saldırının görüntüsü ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin son noktayı koydu

Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin son noktayı koydu
Evleneceği adamın sosyal medyada yaptığı yorumu okuyunca düğünü iptal etti

Evleneceği adamın yaptığı yorumu okuyunca düğünü iptal etti
Tarihin en büyük futbol kavgasının raporu ortaya çıktı

Tarihin en büyük futbol kavgasının raporu ortaya çıktı
Türkiye'den Mücteba Hamaney'in seçilmesine ilk yorum

Türkiye'den Mücteba Hamaney'in seçilmesine ilk yorum
Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin son noktayı koydu

Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin son noktayı koydu
Çin-Rusya yolcu treni seferleri 6 yıl aradan sonra yeniden başladı

6 yıl sonra sürpriz gelişme
Ali Babbacan'dan 'Çöküş' uyarısı: Seçimler öne alınabilir

Babacan'dan "Çöküş" uyarısı: Seçimler öne alınabilir