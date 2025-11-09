Yozgat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltında
Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçta çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente bir araçla uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Tespit ettikleri aracı ilçede durduran ekipler, yaptıkları aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirdi.
Gözaltına alınan A.R.A. ve M.Y'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel