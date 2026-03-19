Yozgat'ta kazara bir kişinin tüfekle vurularak ölmesine ilişkin 4 şüpheli yakalandı

Yozgat'ta bir kişinin kazara tüfekle vurularak ölmesiyle ilgili 4 zanlı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şeyh Osman Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde arkadaşlarıyla oturan Ö.F.G, tüfeğiyle oynadığı sırada kazara karşısında bulunan arkadaşı İ.A.A'yı (19) vurdu.

Boyun bölgesinden ağır yaralanan İ.A.A, arkadaşları tarafından kaldırıldığı Şehir Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili Ö.F.G. ile iş yerinde bulunan L.C, F.Ş. ve M.S.U. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.