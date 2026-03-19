Yozgat'ta kazara bir kişinin tüfekle vurularak ölmesine ilişkin 4 şüpheli yakalandı
Yozgat'ta, arkadaşlarıyla oturan bir kişi tüfeğiyle oynarken kazara 19 yaşındaki arkadaşını vurdu. Ağır yaralanan genç hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili dört kişi gözaltına alındı.
Yozgat'ta bir kişinin kazara tüfekle vurularak ölmesiyle ilgili 4 zanlı gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Şeyh Osman Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde arkadaşlarıyla oturan Ö.F.G, tüfeğiyle oynadığı sırada kazara karşısında bulunan arkadaşı İ.A.A'yı (19) vurdu.
Boyun bölgesinden ağır yaralanan İ.A.A, arkadaşları tarafından kaldırıldığı Şehir Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili Ö.F.G. ile iş yerinde bulunan L.C, F.Ş. ve M.S.U. gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Sait Çelik