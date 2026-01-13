Haberler

Yozgat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti

Güncelleme:
Yozgat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan Mahmut Çiftçi, hastanede yaşamını yitirdi. Diğer sürücü A.B.K. ise tedavi altına alındı.

Yozgat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 2 sürücüden biri, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Atatürk Yolu Sanayi Sitesi Kavşağı'nda meydana gelen kazada ağır yaralanan sürücülerden Mahmut Çiftçi, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çiftçi'nin cenazesi hastanenin morguna kaldırıldı.

Mahmut Çiftçi idaresindeki 66 ABE 815 plakalı otomobil, Atatürk Yolu Sanayi Sitesi Kavşağı'nda A.B.K. yönetimindeki 66 AE 700 plakalı otomobille çarpışmış, kazada yaralanan sürücüler kentteki hastanelere kaldırılmıştı.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel
500

