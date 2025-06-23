Yozgat'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı

Yozgat'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Yozgat'ta hafif ticari araç ve otomobilin çarpışması sonucunda 2 kişi yaralandı. Olay, Cemil Çiçek Bulvarı Bozok Üniversitesi mevkisinde gerçekleşti.

Yozgat'ta hafif ticari araç ve otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

A.S. yönetimindeki 66 ACD 010 plakalı otomobil ile C.B. idaresindeki 66 FE 421 plakalı hafif ticari araç, Cemil Çiçek Bulvarı Bozok Üniversitesi mevkisinde çarpıştı.

Kazada otomobil devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel
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