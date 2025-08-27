Yozgat'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Murat Balta (52) idaresindeki 34 FS 310 plakalı otomobil, Yozgat-Kırıkkale kara yolunun 15. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta bulunan Derya Balta (48) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Sürücü ile araçtaki Selma (41), Yaşar (46) ve Ömer Asaf Şengül (7) ise yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden Derya Balta'nın, Yozgat Şehir Hastanesi'nde hemşire olarak görev yaptığı öğrenildi.