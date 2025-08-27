Yozgat'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Yozgat'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu Derya Balta hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Murat Balta (52) idaresindeki 34 FS 310 plakalı otomobil, Yozgat-Kırıkkale kara yolunun 15. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta bulunan Derya Balta (48) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Sürücü ile araçtaki Selma (41), Yaşar (46) ve Ömer Asaf Şengül (7) ise yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden Derya Balta'nın, Yozgat Şehir Hastanesi'nde hemşire olarak görev yaptığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Ferhat Kayhan - Güncel
Olağan dışı durum! 6.1'lik depremden sonra yer değiştirdi

Olağan dışı durum! 6.1'lik depremden sonra yer değiştirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12 milyon euroluk takım Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu

Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran takımın toplam değerine bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.