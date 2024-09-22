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Yozgat'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Yozgat'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili şarampole devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Sürücü Ali Taş'ın evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Sorgun ilçesine bağlı Babalı köyü yakınlarında meydana geldi. Çarşı ve mahalle bekçisi Ali Taş (29) yönetimindeki yabancı plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü Taş hayatını kaybederken araçtaki 3 kişi de yaralandı. Yaralılar Sorgun Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kazada ölen sürücü Taş'ın evli ve bir çocuk babası olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Otomobil Ali Taş Sorgun trafik Yozgat Çocuk Kaza

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