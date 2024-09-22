Yozgat'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Sorgun ilçesine bağlı Babalı köyü yakınlarında meydana geldi. Çarşı ve mahalle bekçisi Ali Taş (29) yönetimindeki yabancı plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü Taş hayatını kaybederken araçtaki 3 kişi de yaralandı. Yaralılar Sorgun Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kazada ölen sürücü Taş'ın evli ve bir çocuk babası olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.