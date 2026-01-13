Haberler

Yozgat'ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Güncelleme:
Yozgat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan yaralı hastanede kurtarılamadı.

YOZGAT'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, öğlen saatlerinde Atatürk Yolu Sanayi Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Mahmut Ç. idaresindeki 66 ABE 815 plakalı otomobil, A.B.K. yönetimindeki 667 AE 700 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince Yozgat Bozok Üniversitesi Hastanesi'ne, kazada yaralanan diğer kişi ise Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Yaralılardan durumu ağır olan M.Ç. hastanede yapıl tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

