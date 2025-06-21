Yozgat'ta Tarlada Yangın: 20 Dönüm Ekili Alan Zarar Gördü

Yozgat'ta Tarlada Yangın: 20 Dönüm Ekili Alan Zarar Gördü
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Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde çıkan yangında, 20 dönüm ekili alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve can kaybı yaşanmadığı açıklandı.

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde tarlada çıkan yangında 20 dönüm ekili alan zarar gördü.

İlçeye bağlı Kazankaya köyünde, henüz belirlenemeyen nedenle ekin ve arpa ekili tarlada yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında, 20 dönüm ekili alan zarar gördü.

Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada ise yangında herhangi bir can kaybının yaşanmadığı ancak tarımsal zararın meydana geldiği bildirildi.

Kaynak: AA / Necati Gürgen - Güncel
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