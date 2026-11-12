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Yozgat'ta tarihi eser operasyonunda 23 obje ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı

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Yozgat'ta tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonda 23 obje ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı. Kent merkezindeki adreslerde yapılan aramalarda 3 yüzük, mühür, 6 obje ve 13 sikke ile iş makinesi, el dedektörü, kazma ve el feneri bulundu.

Yozgat'ta tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 23 obje ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde tarihi eser kaçakçılığına ilişkin çalışma başlattı.

Bu kapsamda kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, aramalarda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 3 yüzük, mühür, 6 obje ve 13 sikke ile iş makinesi, el dedektörü, kazma ve el feneri ele geçirdi.

Gözaltına alınan 7 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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