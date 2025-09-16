Haberler

Yozgat'ta Su Kuyusuna Düşen İnek Kurtarıldı

Yozgat'ın Türkmenaraplı köyünde, su kuyusuna düşen inek, iş makinesi yardımıyla kurtarıldı. Besici Mustafa Özer, ineğinin sağlıklı şekilde kurtarılmasına sevindi.

Yozgat'ın merkeze bağlı Türkmenaraplı köyünde su kuyusuna düşen inek, iş makinesi desteğiyle kurtarıldı.

Köyde besicilik yapan 46 yaşındaki Mustafa Özer'in meraya çıkardığı ineklerinden biri, daha önceden açılmış ve üzeri tahtayla kapatılmış yaklaşık 4 metre derinliğindeki kuyuya düştü.

Hayvanı kendi imkanlarıyla çıkaramayan Özer, İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım istedi.

Bölgeye yönlendirilen ekipler, iş makinesi yardımıyla ineği bulunduğu yerden çıkararak sahibine teslim etti.

Özer, ineğinin sağlıklı şekilde kurtarıldığı için sevindiğini belirterek, yetkililere ve ekiplere teşekkürlerini iletti.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel
