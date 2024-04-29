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Yozgat'ta Şiddetli Rüzgarın Yola Devirdiği Kayısı Ağacı Hasara Neden Oldu

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Yozgat'ın Aşağı Nohutlu Mahallesi'nde şiddetli rüzgarın etkisiyle bir apartmanın önündeki kayısı ağacı yola devrildi ve bahçe duvarında hasara neden oldu. Olay sonrası çocuklar ve bazı vatandaşlar kayısı çağlası topladı. Belediye ekipleri tarafından ağaç kesilerek kaldırıldı.

Yozgat'ta şiddetli rüzgarın yola devirdiği kayısı ağacı, bahçe duvarında hasara neden oldu.

Kent merkezi Aşağı Nohutlu Mahallesi'nde şiddetli rüzgar bir apartmanın önündeki kayısı ağacını yola devirdi.

Ağaç bahçe duvarında hasara neden olurken, çocuklar ve bazı vatandalar kayısı çağlası topladı.

Mahalle sakinlerinden Orhan Mercan, evde otururken gürültü duyduklarını belirterek, dışarı baktıklarında ağacın devrildiğini fark ettiklerini söyledi.

Çocuklardan Hamit Rıza Hüseyni de daha önce ağaç yüksek olduğu için çağla alamadıklarını belirterek, "Şimdi devrildi herkes poşet poşet çağla topluyor." dedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ekiplerince ağaç kesilerek bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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