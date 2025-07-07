Yozgat'ta Seyir Halindeki Yolcu Otobüsünde Yangın Çıktı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü.

Sivas'tan İstanbul'a giden S.Ç. idaresindeki 36 AU 181 plakalı yolcu otobüsünün Yozgat'ın Yerköy ilçesine bağlı Saray köyü mevkisinde motor kısmı yanmaya başladı.

Durumu fark eden şoför, otobüsü durdurarak yolcuları tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye sevk edildi.

Şoför ve muavin yangına ilk müdahaleyi yaparken olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Otobüste hasar oluştu.