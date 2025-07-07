Yozgat'ta Seyir Halindeki Yolcu Otobüsünde Yangın Çıktı
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde Sivas'tan İstanbul'a giden bir yolcu otobüsünde motor kısmında yangın çıktı. Şoför, yolcuları tahliye ederek yangına ilk müdahaleyi yaparken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü.
Sivas'tan İstanbul'a giden S.Ç. idaresindeki 36 AU 181 plakalı yolcu otobüsünün Yozgat'ın Yerköy ilçesine bağlı Saray köyü mevkisinde motor kısmı yanmaya başladı.
Durumu fark eden şoför, otobüsü durdurarak yolcuları tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye sevk edildi.
Şoför ve muavin yangına ilk müdahaleyi yaparken olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Otobüste hasar oluştu.
Kaynak: AA / Ferhat Kayhan - Güncel