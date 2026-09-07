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Yozgat'ta şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

T.G'nin kullandığı B GT 6614 yabancı plakalı otomobil, Yozgat-Sivas kara yolu Şeker Fabrikası kavşağında şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü T.G, sağlık ekiplerince Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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