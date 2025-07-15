Yozgat'ta Saman Dökme Tartışması Kanlı Bitti: 2 Ölü, 1 Yaralı

Yozgat'ta Saman Dökme Tartışması Kanlı Bitti: 2 Ölü, 1 Yaralı
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Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde saman dökme nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Av tüfeği ile açılan ateş sonucu köy muhtarı ve bir oğlu hayatını kaybetti, başka bir oğlu ise ağır yaralandı. Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.

YOZGAT'ın Sarıkaya ilçesi Bağlıca köyünde saman dökme nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Yunus Emre E.'nin av tüfeğiyle açtığı ateş sonucu saçmaların isabet ettiği köy muhtarı Yalçın Akdemir ile çocuklarından Ahmet Akdemir'in hayatını kaybettiği, Kubilay Akdemir ise ağır yaralandı. Zanlı Yunus Emre E. gözaltına alındı.

Olay, akşam saat 19.30 sıralarında Sarıkaya ilçesine bağlı Bağlıca köyünde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet olduğu öğrenilen köy muhtarı Yalçın Akdemir ile Yunus Emre E. arasında, saman dökme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, kavgaya dönüşürken yaşanan arbedenin ardından taraflar ayrıldı. Evine giderek av tüfeğini alan Yunus Emre E., köy girişinde muhtar ve 2 oğlunun içinde bulunduğu otomobilin önünü kesti.

MUHTAR VE ÇOCUKLARINA TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

Yunus Emre E.'nin yarı otomatik av tüfeği ile açtığı ateş sonucunda, saçmaların isabet ettiği muhtar Yalçın Akdemir ile oğulları Ahmet ve Kubilay Akdemir ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde muhtar Yalçın Akdemir ile oğlu Ahmet Akdemir'in hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralı olduğu anlaşılan Kubilay Akdemir sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli Yunus Emre E. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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