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Yozgat'ta düzenlenen operasyonda lahit ele geçirildi

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Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait lahit, dedektör ve ruhsatsız silah ele geçirildi, bir zanlı gözaltına alındı.

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen lahit ele geçirildi, 1 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, V.G'nin tarihi eser bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda ilçeye bağlı Sakızlık köyüne operasyon düzenleyen ekipler, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen lahit ile dedektör ve ruhsatsız silah ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Sait Çelik
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