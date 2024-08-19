Yozgat'ta pikap ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Yozgat'ın Saraykent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında pikap ile otomobil çarpıştı ve 8 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi altına alındı.
Yozgat'ın Saraykent ilçesinde pikap ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 8 kişi tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, H.B.C. idaresindeki 66 AN 486 plakalı pikap ile E-88 kara yolu Saraykent kavşağında S.T. yönetimindeki 66 ACU 443 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerin olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücülerle araçlarda bulunan 6 kişi, Saraykent ve Sorgun ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.