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Yozgat'ta Panelvan ile Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Yozgat'ta Panelvan ile Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı
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Yozgat'ın Yerköy ilçesinde panelvan ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde panelvan ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.

A.A. idaresindeki 05 DP 103 plakalı otomobil, Yozgat-Ankara kara yolu Üçevler mevkisinde A.Ö.Ş'nin kullandığı 06 M 7858 plakalı panelvanla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçlarda bulunan A.A, E.A, A.İ.A. ve N.A. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Kırıkkale'nin Delice Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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