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Yozgat'ta Otomobilin Yakıt Deposunda Uyuşturucu Bulundu

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Yozgat'ta polis ekipleri, il dışından uyuşturucu getirileceği bilgisini alarak harekete geçti. Çayıralan ilçesinde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, yakıt deposunda 12 kilo 888 gram esrar ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yozgat'ta otomobilin yakıt deposunda uyuşturucu taşıyan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kente il dışından uyuşturucu madde getirileceği bilgisini aldı.

Çayıralan ilçesinde bir otomobili durduran ekipler, yaptıkları aramada, aracın yakıt deposunda 31 paket halinde 12 kilo 888 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.D. (32) ve B.D'nin (36) emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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