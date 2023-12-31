Yozgat'ta Otomobil Şarampole Devrildi: 5 Yaralı
Yozgat'ta meydana gelen trafik kazasında otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi altına alındı.
Yozgat'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.
A.K. idaresindeki 19 ADA 840 plakalı otomobil, E-88 kara yolu Başıbüyüklü köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.