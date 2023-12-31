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Yozgat'ta Otomobil Şarampole Devrildi: 5 Yaralı

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Yozgat'ta meydana gelen trafik kazasında otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi altına alındı.

Yozgat'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.

A.K. idaresindeki 19 ADA 840 plakalı otomobil, E-88 kara yolu Başıbüyüklü köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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