Yozgat'ta Otomobil Şarampole Devrildi: 4 Yaralı
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
B.Ç. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Yerköy-Ankara kara yolu Yamuklar köyü mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan M.Ö, A.Ç. ve H.Ö. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ferhat Kayhan - Güncel