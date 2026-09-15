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Yozgat'ta otomobil ile kamyonet çarpıştı, 5 kişi yaralandı

Yozgat'ta otomobil ile kamyonet çarpıştı, 5 kişi yaralandı
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Yozgat'ın Yerköy ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

O.B'nin kullandığı 66 AET 272 plakalı kamyonet, Hüyük Mahallesi Jandarma mevkisinde E.B.Ş. idaresindeki 66 AER 048 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildikleri Yerköy Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA
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