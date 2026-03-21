Yozgat'ta devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Yozgat'ta meydana gelen seyir halindeki otomobil kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yozgat'ta otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Onur Koçak'ın kullandığı 06 DJ 2724 plakalı otomobil, Cemil Çiçek Bulvarı'nda devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ve araçtaki B.E, ambulansla Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü Koçak, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Ömer Ertuğrul