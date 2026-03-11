Haberler

Yozgat'ta ortaokul müdürünün darbedilmesi protesto edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yozgat'ta bir ortaokul müdürünün darbedilmesi, Türk Eğitim-Sen tarafından protesto edildi. Sendika Başkanı Mustafa Yılmaz, eğitim çalışanlarının can güvenliğinin tehlikede olduğunu vurguladı ve şiddete karşı yasal düzenlemelerin güçlendirilmesini talep etti.

Yozgat'ta bir ortaokul müdürünün öğrenci yakını tarafından darbedilmesi, eğitim sendikaları tarafından protesto edildi.

Cumhuriyet Ortaokulu önünde toplanan sendika temsilcileri, okul müdürleri ve öğretmenler adına Türk Eğitim-Sen Yozgat Şube Başkanı Mustafa Yılmaz açıklama yaptı.

Yılmaz, okul müdürü Fatih Bilir'e yönelik gerçekleştirilen saldırının eğitim camiasını derinden sarstığını ve büyük bir üzüntüye sevk ettiğini söyledi.

Okullarda öğretmenler ve eğitim çalışanlarının can güvenliğinin tehdit altında olduğunu savunan Yılmaz, "Eğitim çalışanlarına yönelik şiddet, taciz ve mobbing vakaları artarak devam etmektedir. Öğretmenlik Mesleği Kanunu'nda öğretmenlerin şiddetten korunmasına yönelik yapılan düzenlemeler elbette kıymetlidir. Bu düzenlemelere göre, faile verilen cezalar yarı oranında artırılmakta ve hapis cezasının ertelenmesi hükümleri uygulanmamaktadır. Ancak yaşanan olaylar, bu müeyyidelerin tavizsiz uygulanması gerektiğini bir kez daha ortaya koymaktadır." diye konuştu.

Yılmaz, eğitimcileri hedef gösteren, tahkir eden yayın ve açıklamaların şiddetin toplumsal zeminini beslediğini, şiddete yönelik yasal düzenlemelerin yeterince güçlü olmadığını öne sürdü.

Saldırıyı gerçekleştiren failin en üst sınırdan cezalandırılmasını talep ettiklerini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Ayrıca Türk Ceza Kanunu'nda eğitim çalışanlarına yönelik şiddetin ayrı ve ağırlaştırılmış bir suç tipi olarak düzenlenmesi öncelikli taleplerimiz arasındadır. Eğitim çalışanlarına yönelik suçlarda cezasızlık algısının ortadan kaldırılması ve güçlü bir caydırıcılık sağlanması artık bir zorunluluktur. Ailelerimizi işbirliğine davet ediyoruz. Çocuklarınıza sahip çıkın, onlara öğretmenlik mesleğinin kutsal bir görev olduğunu anlatın, öğretmenlerine saygı duymayı öğretin. Okul müdürümüz Fatih Bilir'e bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kendisinin her zaman yanında olduğumuzu özellikle ifade ediyoruz. Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız."

Kaynak: AA / Sait Çelik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hodri meydan: Macera arayan olursa...

Erdoğan'dan hodri meydan: Macera arayan olursa...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beyaz Saray'da olay görüntü! Sırrı sonradan ortaya çıktı

Ses getiren kare! Bakın sırrı neymiş
Türkiye, İran'dan atılan füzelerin çıkış noktasını tespit etti: Bölgedeki komutanın...

Türkiye, İran'dan atılan füzelerin çıkış noktasını tespit etti
Günler süren emeğin perde arkası ortaya çıktı

Hepimizi ekrana kilitleyen görüntünün perde arkası
Savaşta 12. gün! İran'dan tarihi operasyon geldi, İsrail ölenlerin sayısını açıkladı

İran'dan tarihi operasyon geldi! İsrail ölenlerin sayısını açıkladı
Beyaz Saray'da olay görüntü! Sırrı sonradan ortaya çıktı

Ses getiren kare! Bakın sırrı neymiş
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış
AVM'de kan donduran olay! Daha hayatının baharındaydı

AVM'de kan donduran olay! Daha hayatının baharındaydı