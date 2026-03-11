Yozgat'ta ortaokul müdürünün darbedilmesi protesto edildi

Yozgat'ta bir ortaokul müdürünün öğrenci yakını tarafından darbedilmesi, eğitim sendikaları tarafından protesto edildi.

Cumhuriyet Ortaokulu önünde toplanan sendika temsilcileri, okul müdürleri ve öğretmenler adına Türk Eğitim-Sen Yozgat Şube Başkanı Mustafa Yılmaz açıklama yaptı.

Yılmaz, okul müdürü Fatih Bilir'e yönelik gerçekleştirilen saldırının eğitim camiasını derinden sarstığını ve büyük bir üzüntüye sevk ettiğini söyledi.

Okullarda öğretmenler ve eğitim çalışanlarının can güvenliğinin tehdit altında olduğunu savunan Yılmaz, "Eğitim çalışanlarına yönelik şiddet, taciz ve mobbing vakaları artarak devam etmektedir. Öğretmenlik Mesleği Kanunu'nda öğretmenlerin şiddetten korunmasına yönelik yapılan düzenlemeler elbette kıymetlidir. Bu düzenlemelere göre, faile verilen cezalar yarı oranında artırılmakta ve hapis cezasının ertelenmesi hükümleri uygulanmamaktadır. Ancak yaşanan olaylar, bu müeyyidelerin tavizsiz uygulanması gerektiğini bir kez daha ortaya koymaktadır." diye konuştu.

Yılmaz, eğitimcileri hedef gösteren, tahkir eden yayın ve açıklamaların şiddetin toplumsal zeminini beslediğini, şiddete yönelik yasal düzenlemelerin yeterince güçlü olmadığını öne sürdü.

Saldırıyı gerçekleştiren failin en üst sınırdan cezalandırılmasını talep ettiklerini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Ayrıca Türk Ceza Kanunu'nda eğitim çalışanlarına yönelik şiddetin ayrı ve ağırlaştırılmış bir suç tipi olarak düzenlenmesi öncelikli taleplerimiz arasındadır. Eğitim çalışanlarına yönelik suçlarda cezasızlık algısının ortadan kaldırılması ve güçlü bir caydırıcılık sağlanması artık bir zorunluluktur. Ailelerimizi işbirliğine davet ediyoruz. Çocuklarınıza sahip çıkın, onlara öğretmenlik mesleğinin kutsal bir görev olduğunu anlatın, öğretmenlerine saygı duymayı öğretin. Okul müdürümüz Fatih Bilir'e bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kendisinin her zaman yanında olduğumuzu özellikle ifade ediyoruz. Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız."