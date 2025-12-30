Haberler

Yozgat'ta 4 ilçede eğitime yarın ara verildi

Yozgat'ta kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akdağmadeni, Saraykent, Çayıralan ve Çandır ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.

Yozgat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı, düşük hava sıcaklığı ve buzlanma nedeniyle yarın 4 ilçede eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle Akdağmadeni, Saraykent, Çayıralan ve Çandır ilçelerimizde eğitime 31 Aralık Çarşamba günü bir gün ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

