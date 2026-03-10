Okul müdürüne saldırı! Kardeşini uyardığı için darbetti

Haberler

Yozgat'ta Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Fatih Bilir, iki öğrenci arasındaki tartışma sonrası uyarıda bulununca bir öğrencinin ağabeyi tarafından darbedildi. Yaralanan müdür hastaneye kaldırılırken, şüpheli gözaltına alındı.

Yozgat'ta bir veli okul müdürünü darbederek yaraladı. Olay sonrası saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Fatih Bilir, iki öğrenci arasında çıkan tartışmanın ardından onları uyardı.

VELİ MÜDÜRÜ DARBETTİ

Olayın ardından okula gelen bir öğrencinin ağabeyi, odasına gittiği müdürü darbederek kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Bilir, sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinden kaçan şüpheli ise polislerce yakalandı. Zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

EĞİTİM SENDİKASINDAN TEPKİ

Öte yandan Eğitim-Bir-Sen Yozgat 1 No'lu Şube Başkanı Ali Kenan Şerefli, yaptığı yazılı açıklamada, okullarda yaşanan şiddet olaylarının yalnızca bireyleri değil, eğitim ortamının tamamını olumsuz etkilediğini belirtti.

Müdür Fatih Bilir'in bir veli tarafından darbedildiğini, bu haberin eğitim camiasında büyük üzüntü ve endişe yarattığını ifade eden Şerefli, şunları kaydetti:

"Eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen ve yöneticilere yönelik şiddetin hiçbir gerekçesi olamaz. Okullar, tartışmaların, öfkenin ve fiziki müdahalenin değil, diyaloğun ve çözümün adresi olmalıdır. Eğitim çalışanları görevlerini yerine getirirken kamu adına sorumluluk üstlenmektedir. Müdürümüze yapılan saldırı yalnızca bir kişiye değil, aynı zamanda eğitim sistemine ve toplumsal huzura yapılmış bir saldırıdır. Şiddetin hiçbir türünü kabul etmiyoruz. Eğitim çalışanlarına yönelik her türlü saldırıyı şiddetle kınıyoruz."

Kaynak: AA / Sait Çelik
