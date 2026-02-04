Haberler

Yozgat'ta jandarma öğrencilere trafik eğitimi verdi

Güncelleme:
Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı, Yukarıyahyasaray İlkokulu öğrencilerine trafik bilinci kazandırmak amacıyla bir eğitim düzenledi. Eğitimde güvenli yaya ve yolcu davranışları, yaya geçitlerinin kullanımı ve emniyet kemerinin önemi gibi konulara değinildi.

Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince öğrencilere yönelik trafik eğitimi düzenlendi.

Jandarma ekipleri, Yukarıyahyasaray İlkokulu öğrencilerine trafik bilinci kazandırılması amacıyla gerçekleştirilen eğitimde, günlük hayatta karşılaşılabilecek trafik durumları hakkında bilgilendirmede bulundu.

Eğitimde, güvenli yaya ve yolcu davranışları, yaya geçitlerinin doğru kullanımı, emniyet kemerinin önemi ile trafikte dikkat edilmesi gereken hususlar örnekler eşliğinde anlatıldı.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel
500

