Yozgat'ta Öğrenciler Jandarma Teşkilatını Ziyaret Etti

Yozgat'ta 17 öğrenci, İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek teşkilatın kuruluş yıl dönümünü ve personelin Babalar Günü'nü kutladı.

Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi ve Özel Gülşen Kreşinden 17 öğrenci, öğretmenleri eşliğinde, Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Komutanlık personelinin Babalar Günü'nü de kutlayan öğrenciler, İl Jandarma Komutanı Albay Cezmi Yalınkılıç'a çiçek verdi.

Jandarma kıyafeti giydirilen çocuklara, "Tim Jandarma" isimli çizgi filmi izletildi.

Komutanlık birimleri gezdirilerek jandarmanın görev ve sorumlulukları hakkında bilgilendirilen öğrencilere, çeşitli hediyeler verildi.

İl Jandarma Komutanı Yalınkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek öğrenci ve öğretmenlerine teşekkür etti.