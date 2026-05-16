Haberler

Yozgat'ta Öğrenci Servis Minibüsü Devrildi: 3 Ölü, 7 Yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yozgat'ın Saraykent ilçesinde bir öğrenci servis minibüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 7 öğrenci yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

1) YOZGAT'TA ÖĞRENCİ SERVİS MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ: 3 ÖLÜ, 7 YARALI

YOZGAT'ın Saraykent ilçesinde, öğrenci servis minibüsünün devrildiği kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında, Söğütlü köyü yolunda meydana geldi. İddiaya göre; Şeref Şahin yönetimindeki 66 ADT 198 plakalı öğrencileri taşıyan servis minibüsü, Söğütlü köyü yakınında kontrolden çıkıp şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre öğrenciler Çınar Şahin ile Zennure Özdemir ile servis şoförü hayatını kaybetti, 7 öğrenci de yaralandı. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, olay yerine giderek incelemede bulundu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump: DEAŞ'ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya'da etkisiz hale getirildi

Eli kanlı terör örgütünün iki numarası öldürüldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Herkes RTÜK'ü göreve çağırıyor! Esra Erol'a büyük tepki var

Reyting uğruna yaptığına bakın! Esra Erol'a tepki yağıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan gazeteciye tehdit: Bırakmazsan sana silah çekecekler

Lavrov'dan gazeteciye tehdit: Bırakmazsan sana silah çekecekler
4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia

4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia
Ertoşi aşiretinin lideri İskender Ertuş aracından iner inmez deste deste para dağıttı

Deste deste para dağıtan aşiret liderinin korumaları dikkat çekti

Geceye damga vuran görüntü! Osimhen'in surat ifadesini görenler anlam veremedi

Geceye damga vuran görüntü! Herkes aynı detaya takıldı

Okan Buruk’un oğlunun Fenerbahçe’ye ettiği küfürler tepki çekti

Fenerbahçe’ye ettiği küfürlere tepki var
Teknoloji devi Foxconn üretim üssünü İstanbul'a taşıyor

Teknoloji devi üretimi Vietnam’dan İstanbul’a taşıyor