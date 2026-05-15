Yozgat'ta öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 2 öğrenci ve sürücü öldü, 7 öğrenci yaralandı

Yozgat'ın Saraykent ilçesinde öğrenci servisinin şarampole devrilmesi sonucu 2 öğrenci ve servis şoförü hayatını kaybetti, 7 öğrenci yaralandı.

Saraykent ilçesinden Söğütlü köyüne seyir halinde olan Şeref Şahin idaresindeki 66 ADT 198 plakalı öğrenci servisi, Söğütlü köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada öğrenciler Çınar Şahin ile Zennure Özdemir ve servis şoförü hayatını kaybetti, 7 öğrenci yaralandı.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, AA muhabirine, "Saraykent ilçesinden Söğütlü'ye giden servis aracı tek taraflı kazaya karışıyor. Kazada maalesef 2 öğrencimiz ile servis şoförü vefat ediyor. Geri kalan 7 öğrencimiz yaralı. Birinin kalça kırığı var, diğerlerinin durumlarının iyi olduğu belirtiliyor." dedi.

Olay yerine gelerek yetkililerden bilgi alan Vali Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 15.40 sıralarında okuldan öğrencileri alan servisin Söğütlü köyü dönüşünde şarampole yuvarlandığını söyledi.

Kazada 2 öğrenci ile servis şoförünün yaşamını yitirdiğini dile getiren Özkan, "Araçta bulunan 7 öğrencimiz de ambulanslarla hastaneye sevk edilmiştir. İnşallah ciddi bir şey olmaz. Vefat eden çocuklarımız ve servis şoförünün ailelerine Allah'tan sabır ve rahmet diliyorum. Bununla geçmiş olsun. İnşallah yaralı çocuklarımız çabuk iyileşip okullarına kavuşsunlar." diye konuştu.

Kaynak: AA / Sait Çelik
