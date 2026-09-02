Yozgat'ta nohut hasadı sürüyor
Türkiye'nin önde gelen nohut üreticilerinden Yozgat'ta çiftçiler, Akdağmadeni ilçesindeki tarlalarda nohut hasadı için yoğun mesai harcıyor. Ürünler makinelerle temizlenip çuvallanarak satışa hazırlanıyor.
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde çiftçilerin nohut hasadı mesaisi sürüyor.
Türkiye'de nohut üretiminde ilk 5'te yer alan Yozgat'ta, olgunlaşan ürünlerin hasadına devam ediliyor.
İlçeye bağlı Arslanlı köyünde günün ilk ışıklarıyla tarlalara gelen çiftçiler, yıl boyunca emek verdikleri nohutları toplamak için yoğun mesai harcıyor.
Tarladan toplanan nohutlar, makine yardımıyla sap ve kabuklarından ayrılıyor.
Makinenin eleğinden geçirilen ürünler, temizlendikten sonra çuvallara doldurularak satışa ve depolanmaya hazır hale getiriliyor.
Kaynak: AA