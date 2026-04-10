Yozgat'ta Nisan Ayında Kar Yağışı
Yozgat kent merkezi, nisan ayında gece başlayan sağanak yağışın ardından sabah saatlerinde kar ile kaplandı. Kar yağışı sonucu evlerin çatıları ve araçlar beyaz örtüyle kaplanırken, çiçek açan meyve ağaçları da kar altında kaldı. Vatandaşlar, işe gitmek için araçlarındaki karı temizlemeye başladı.
Kaynak: AA / Sait Çelik