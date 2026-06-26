Yozgat'ta vatandaşlara aşure ikram edildi
Yozgat'ta Muharrem ayı dolayısıyla Çapanoğlu Büyük Cami avlusunda cuma namazının ardından 750 kişilik aşure dağıtıldı. Vatandaşlar ikramdan memnun kaldı.
Muharrem ayı dolayısıyla Yozgat'ta vatandaşlara aşure ikram edildi.
Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Çapanoğlu Büyük Cami avlusunda cuma namazının ardından düzenlenen programda vatandaşlara aşure dağıtıldı.
Etkinlik kapsamında hazırlanan 750 kişilik aşure, camiden çıkan vatandaşlara ikram edildi.
Vatandaşlar, aşure ikramı dolayısıyla emeği geçenlere teşekkür etti.
Kaynak: AA / Ömer Ertuğrul