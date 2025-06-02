Yozgat'ta Midibüs Kazası: 2 Ölü, 15 Yaralı

Yozgat'ta Midibüs Kazası: 2 Ölü, 15 Yaralı
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Yozgat'ta Midibüs Kazası: 2 Ölü, 15 Yaralı
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Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde cenazeden dönenlere ait midibüs, kaygan yolda devrildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

YOZGAT'ın Akdağmadeni ilçesinde cenazeden dönenleri taşıyan midibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürüklenerek yan yattı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında ilçeye bağlı Sazlıdere köyü mevkisinde meydana geldi. Sivas'ta cenazeye katılan 29 kişi, Ankara'ya dönmek için 06 EA 7369 plakalı midibüsle yola çıktı. Halil İbrahim K'nin virajda kontrolünü yitirdiği midibüs, yolda sürüklenerek yan yattı. İhbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Duran Lalek ve Hasan Özcan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 15 kişi ise yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

VALİ ÖZKAN: 2 VATANDAŞIMIZ VEFAT ETMİŞ, 15 VATANDAŞIMIZ YARALANMIŞTIR

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, kaza alanında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Ardından Sorgun Devlet Hastanesine geçen Vali Özkan, burada yaralıları ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Yaralıların yakınlarına geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Özkan, tedavi süreçlerinin titizlikle takip edileceğini belirterek, her türlü desteğin sağlanacağını ifade etti.

Ayrıca kazaya ilişkin yazılı açıklama yapan Vali Özkan, "İlimiz Akdağmadeni ilçesi Sazlıdere mevkisinde saat 14.10'da Sivas'tan Ankara'ya gitmekte olan, içerisinde 29 yolcunun bulunduğu otobüsün virajı alamayarak devrilmesi sonucu meydana gelen tek taraflı kazada 2 vatandaşımız vefat etmiş 15 vatandaşımız yaralanmıştır. Kaza haberinin alınmasının ardından tüm ekiplerimiz olay yerine intikal etmiştir. Yaralı vatandaşlarımız ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Kazada vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, midibüsün vinçle kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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