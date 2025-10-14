Yozgat'ta Mevsimlik Tarım İşçilerine Sağlık Taraması Yapıldı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde mevsimlik tarım işçilerine yönelik yürütülen sağlık taramaları tamamlandı.

Sorgun İlçe Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında bu yıl toplam 242 mevsimlik tarım işçisinin yaşadıkları çadır alanlarında ziyaret edilerek sağlık kontrolünden geçirildiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sorgun İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Onur Türkön, yapılan taramalarda bulaşıcı hastalıklar, aşılama ve hijyen konularında bilgilendirmelerde bulunulduğunu belirtti.

Türkön, toplumun her kesimine ulaşmak ve herkesin sağlığa eşit erişimini sağlamak için sahada olduklarını ifade ederek, "Gebe, bebek ve çocuk izlemeleri gerçekleştirildi. Gerekli durumlarda kişilerin sağlık kuruluşlarına yönlendirilmesi sağlandı." dedi.