Yozgat'ta Kayıp Zihinsel Engelli Bulundu
Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde kayıp olarak aranan zihinsel engelli M.A., evinin yakınında ekipler tarafından sağlıklı bir şekilde bulundu ve ailesine teslim edildi.
Halıköy beldesinde ikamet eden M.A'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.
İhbar üzerine ekipler bölgede arama çalışması başlattı.
Aramalarda M.A. evinin yakınındaki Yoncalık Mahallesi Tilkideliği mevkisinde bulundu.
Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen M.A. ailesine teslim edildi.
Yakınları, ekiplere teşekkür etti.
Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel