Yozgat'ta kaybolan 7 büyükbaş hayvan jandarma tarafından bulundu
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde kaybolan 7 büyükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin drone ile yaptığı çalışma sonucu 10 kilometre uzaklıktaki meralık alanda bulunarak sahibine teslim edildi.
Taşpınar köyünde hayvancılıkla uğraşan H.B, büyükbaş hayvanlarının kaybolması üzerine jandarma ekiplerinden yardım istedi.
Bölgeye giden İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hayvanları bulmak için dronla çalışma başlattı.
Köye yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta meralık alanda bulunan hayvanlar, sahibine teslim edildi.
Hayvanlarını teslim alan H.B, jandarma ekiplerine teşekkür etti.
Kaynak: AA / Sait Çelik