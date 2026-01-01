Haberler

Akdağmadeni Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürüyor

Akdağmadeni Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde belediye ekipleri, karla mücadele kapsamında ana arterler, mahalle yolları, kaldırımlar ve yaya geçitlerinde kar küreme ve temizlik çalışmaları yürütüyor. Belediye Başkanı Nezih Yalçın, ekiplerin 24 saat esasına göre çalıştığını belirtti.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde belediye ekiplerinin karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler, ana arterler, mahalle yolları, kaldırımlar ve yaya geçitlerinde kar küreme ve temizlik çalışması yürütüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Nezih Yalçın, kar yağışının başladığı ilk andan itibaren ekiplerin sahada görev yaptığını belirtti.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ekiplerin 24 saat esasına göre yoğun bir şekilde çalıştığını vurgulayan Yalçın, "Kar yağışının başladığı ilk günden itibaren çalışmalar titizlikle sürdürülüyor. Vatandaşlarımızdan ricamız, kar lastiği olmadan trafiğe çıkmamalarıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel
Yılbaşı gecesi kafeyi İHA'larla vurdular! 24 ölü, 50'den fazla yaralı var

Yılbaşı gecesi ülkeyi İHA'larla vurdular! Onlarca ölü ve yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den ilk açıklama

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den ilk açıklama
Yeni yılın ilk günü 7'den 70'e Türkiye Gazze için ayakta! On binler Galata Köprüsü'ne yürüyor

İstanbul'da dev yürüyüş! On binlerce kişi tek bir amaçla buluştu
Astrolog Can Aydoğmuş'un Fenerbahçe için söyledikleri viral oldu

Katıldığı programda Fenerbahçe için söyledikleri viral oldu
45 yaşındaki Ronaldinho'dan hayranlarını büyüleyen performans

Tanıyabildiniz mi? 45 yaşında yaptıklarıyla büyüledi
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den ilk açıklama

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den ilk açıklama
ABD'de tarihi yemin! Mamdani Kur'an-ı Kerim'e el basarak göreve başladı

ABD'de tarihi yemin! Mamdani göreve böyle başladı
TÜGVA Başkanı Beşinci, Galata'da Filistin için toplanan kalabalığa seslendi: Size ahdimiz olsun ki...

TÜGVA Başkanı Galata'da Filistin için toplanan kalabalığa seslendi