Akdağmadeni Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürüyor

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde belediye ekiplerinin karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler, ana arterler, mahalle yolları, kaldırımlar ve yaya geçitlerinde kar küreme ve temizlik çalışması yürütüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Nezih Yalçın, kar yağışının başladığı ilk andan itibaren ekiplerin sahada görev yaptığını belirtti.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ekiplerin 24 saat esasına göre yoğun bir şekilde çalıştığını vurgulayan Yalçın, "Kar yağışının başladığı ilk günden itibaren çalışmalar titizlikle sürdürülüyor. Vatandaşlarımızdan ricamız, kar lastiği olmadan trafiğe çıkmamalarıdır." ifadelerini kullandı.