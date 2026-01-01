Yozgat'ta karda yolda kalan sürücülere jandarma ekipleri yardım etti

Yozgat'ta kar ve tipi nedeniyle yolda kalan sürücülere jandarma ekipleri yardım etti.

Kent genelinde iki gündür etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve tipi, kara yolları ulaşımında zaman zaman aksamalara neden oldu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yozgat-Kayseri kara yolunda devriye görevi sırasında kar nedeniyle yolda kalan tırı, Karayolları ekipleriyle birlikte bulunduğu yerden kurtardı.

Öte yandan Kadışehri-Çekerek kara yolunda ve Sarıkaya ilçesine bağlı Bebek köyü mevkisinde kar nedeniyle mahsur kalan sürücülerin ihbarı üzerine, jandarma ekipleri bölgeye intikal etti.

Soğuk havadan etkilenen vatandaşlara yardımcı olan ekipler, yolda kalan iki aracın da kaldığı yerden çıkarılmasına yardım etti.