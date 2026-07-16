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Çocukların yüzünü güldürmek için ördüğü bebekleri Kur'an kursu öğrencilerine hediye etti

Çocukların yüzünü güldürmek için ördüğü bebekleri Kur'an kursu öğrencilerine hediye etti
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Yozgat'ta yaşayan 52 yaşındaki Zehra Bağcı, ördüğü 14 örgü bebeği yaz Kur'an kursunda eğitim gören çocuklara hediye etti. 30 yıl önce öğrendiği örgü tekniğiyle kimsesiz çocuklar için de bebek ören Bağcı, çocukları mutlu etmenin kendisini de mutlu ettiğini söyledi.

Yozgat'ta yaşayan 52 yaşındaki Zehra Bağcı, ördüğü örgü bebekleri yaz Kur'an kursunda eğitim gören çocuklara hediye etti.

Yaklaşık 30 yıl önce komşusundan örgü tekniğini öğrenen, 2 çocuk ve 3 torun sahibi Bağcı, yıllar önce kaldırdığı örgü makinesini bebek örmek amacıyla yeniden kurdu.

Eşi Mustafa Bağcı'nın da desteğiyle kimsesiz çocuklar için örgü bebekler hazırlayan Bağcı, bu yaz da Eski Pazar Mahallesi'ndeki Cevizlipınar Camisi Yaz Kur'an Kursu'nda eğitim gören çocuklar için 14 bebek ördü.

Zehra Bağcı, AA muhabirine, çocukları mutlu etmenin kendisini de mutlu ettiğini söyledi.

Kimsesiz çocuklar için de örgü bebek örmeye devam ettiğini belirten Bağcı, yaz döneminde Kur'an kursunda eğitim gören çocuklara hediye hazırladığını belirterek, "Çocuklara bebek örüp hediye ettiğimde onların mutlu olduğunu görmek beni de çok sevindiriyor. Bu bebekleri severek örüyorum. Elimden geldiğince örmeye devam edeceğim. Ne kadar çok çocuğa ulaşabilirsem o kadar mutlu oluyorum." dedi.

Cevizlipınar Camisi imamı ile Kur'an kursunda eğitim gören çocuklar da bebek hediyeleri dolayısıyla Bağcı'ya teşekkür etti.

Kaynak: AA / Sait Çelik
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