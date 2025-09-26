Yozgat'ta Kadın Destek Uygulaması (KADES) Bilgilendirmesi

Haberler

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, Çayıralan'da kadınlar için KADES uygulaması hakkında bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi. Jandarma ekipleri, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgi vererek, vatandaşlara broşür dağıttı ve KADES uygulamasını cep telefonlarına yükledi.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel
