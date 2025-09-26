Yozgat'ta Kadın Destek Uygulaması (KADES) Bilgilendirmesi
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, Çayıralan'da kadınlar için KADES uygulaması hakkında bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi. Jandarma ekipleri, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgi vererek, vatandaşlara broşür dağıttı ve KADES uygulamasını cep telefonlarına yükledi.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çayıralan'da Kadın Destek Uygulaması ( Kades ) hakkında bilgilendirme çalışması yaptı.
Ekipler, ilçede yaşayan vatandaşlara kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgi vererek KADES uygulamasını anlattı.
Etkinlikte vatandaşlara broşür dağıtan jandarma, talep eden kadınların cep telefonlarına KADES uygulamasını yükledi.
Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel