Yozgat'ta 190 bin makaron ele geçirildi

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, 190 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 9 kilo 610 gram kaçak tütün ele geçirilen aracın sürücüsü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçeye kaçak tütün getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, ilçede kaçak tütün satışı yaptığı tespit edilen R.E'nin aracında, 190 bin makaron ile 9 kilo 610 gram kaçak tütün ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.