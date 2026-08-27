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Yozgat'ta Kaçak Kazı Operasyonu: 4 Gözaltı

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Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde kaçak kazı yaptıkları belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde kaçak kazı yaptıkları belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Boğazlıyan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen bölgeye giden ekipler, kazı yapan 4 zanlıyı suçüstü yakaladı.

Alanda yapılan aramada, kazıda kullanılan çeşitli malzemelere el konuldu.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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