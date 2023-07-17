Yozgat'ta Jandarma Trafik Timleri Sürücüleri Hız Limiti Konusunda Uyardı

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde Jandarma Trafik Timleri, her gün yaptıkları radar uygulamasıyla sürücüleri hız limiti konusunda uyardı. Çekerek İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, sorumluluk sahaları olan Kadışehri ve Aydıncık ilçelerinde radar uygulamasıyla hız kontrolü yapıyor. Trafik timlerince sorumluluk alanında bulunan yollarda yapılan uygulamalarda hız limitinin yanı sıra sürücüler emniyet kemeri takmaları, trafikte uyulması gereken kurallar hakkında da bilgilendiriliyor. Özellikle hasat sezonu nedeniyle olumsuz durumların yaşanmaması için jandarma ekipleri, traktör kullanan vatandaşları römorkların arkasına reflektör takmaları konusunda uyardı.