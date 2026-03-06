Yozgat'ta jandarmadan kadın çalışanlara "8 Mart" sürprizi

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kentte faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan kadınlara çiçek hediye etti.

Fabrikada mesaideki kadınları ziyaret eden ekipler, onlara çiçek verip Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme yaptı.

Fabrika çalışanlarından Gül Uyar, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2 yıldır çalıştığını belirterek, "İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine çok teşekkür ediyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'müzü kutladılar. Buralara kadar zahmet ettikleri için minnettarız." dedi.

Çalışanlarından Sedaliye Baltacı ise jandarmanın böyle bir sürpriz yapmasından dolayı mutlu olduklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.