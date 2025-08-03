Yozgat'ta İzinsiz Kazı Yapan Zanlı Gözaltına Alındı

Yozgat'ta İzinsiz Kazı Yapan Zanlı Gözaltına Alındı
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Kadışehri ilçesinde jandarma ekipleri, izinsiz kazı yapan B.U'yu suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Olayda kazı malzemeleri de ele geçirildi.

Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde izinsiz kazı yapan zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Kadışehri İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yelten köyü çevresinde yaptıkları önleyici kolluk devriyesinde, arazide izinsiz kazı yapıldığını belirledi.

Bölgeye giden ekipler, kazı yapan B.U'yu suçüstü yakaladı.

Alanda yapılan aramalarda, kazıda kullanılan detektör ve kazma ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Ömer Ertuğrul - Güncel
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